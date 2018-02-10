Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 68
1:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Искьердо 32
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
10 февр. 2018, 18:00 МСК
10.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
68'
68'
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
32'
32'
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия