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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 44
Искьердо 60
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Чупо-Мотинг 28
Зума 45
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
20 нояб. 2017, 23:00 МСК
20.11.2017, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
44'
44'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
60'
60'
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
37
Браун
Исайя Браун
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
45'
45'
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
28'
28'
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино