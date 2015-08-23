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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
23 авг. 2015, 21:30 МСК
23.08.2015, 21:30 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
19
Кармона
Карлос Кармона
86
6
Альварес
Серхио Альварес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
90
23
Джони
Джони
76
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
72
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
29
Родригес
Хулио Родригес
3
Менендес
Алекс Менендес
7
Муньис
Хуан Муньис
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
16
Кастро
Карлос Кастро
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Данило
Данило
84
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
23
Иско
Иско
71
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
20
Хесе
Хесе
56
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
3
Пепе
Пепе
18
Начо
Начо
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
10
Родригес
Хамес Родригес
10
Ковачич
Матео Ковачич
6
Каземиро
Каземиро