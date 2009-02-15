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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 16
Хунтелаар 37
Марсело 49
Рауль 77
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
15 февр. 2009, 19:00 МСК
15.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Херард
Херард
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
60
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
60
0
Кармело
Кармело
90
0
Моран
Луис Моран
46
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Камара
Рауль Камара
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
63
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
79
0
Марсело
Марсело
49'
49'
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
70
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
0
Рауль
Рауль
16'
77'
16', 77'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
37'
37'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Буэно
Альберто Буэно