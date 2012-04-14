Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 37
Роналду 74
Бензема 82
3:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 30
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
14 апр. 2012, 21:00 МСК
14.04.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
74'
74'
90
0
Шахин
Нури Шахин
46
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
37'
37'
76
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Бензема
Карим Бензема
82'
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
46
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
30'
30'
67
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Сангой
Гастон Сангой
57
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Леон
Рикардо Леон
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Каштру
Андре Каштру
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
0
Колунга
Адриан Колунга