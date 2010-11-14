Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 82
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
14 нояб. 2010, 21:00 МСК
14.11.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
85
0
Кармело
Кармело
71
0
Ново
Начо Ново
90
0
Сангой
Гастон Сангой
78
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
64
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
89
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
82'
82'
84
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Леон
Педро Леон
0
Бензема
Карим Бензема