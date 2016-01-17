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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бэйл 7
Роналду 9
Бензема 12
Роналду 18
Бензема 41
5:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Лопес Бланко 62
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
17 янв. 2016, 18:00 МСК
17.01.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
3
Пепе
Пепе
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
9'
18'
9', 18'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
23
Иско
Иско
60
11
Бэйл
Гарет Бэйл
7'
7'
46
9
Бензема
Карим Бензема
12'
41'
12', 41'
65
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
10
Ковачич
Матео Ковачич
6
Каземиро
Каземиро
20
Хесе
Хесе
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
3
Менендес
Алекс Менендес
90
6
Альварес
Серхио Альварес
61
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
62'
62'
90
25
Халилович
Ален Халилович
46
23
Джони
Джони
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
73
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
14
Гуитиан
Альберто Гуитиан
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
19
Кармона
Карлос Кармона
20
Санабрия
Антонио Санабрия
33
Нди
Дани Нди