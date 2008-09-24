Матч завершен
Реал
Мадрид
7:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
24 сент. 2008, 22:55 МСК
24.09.2008, 22:55 МСК
среда
Составы