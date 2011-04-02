Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 79
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
2 апр. 2011, 19:00 МСК
2.04.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
71
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
71
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
57
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Пепе
Пепе
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
6
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
79'
79'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
59
0
Ново
Начо Ново
90
0
Баррал
Давид Баррал
76
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Сангой
Гастон Сангой