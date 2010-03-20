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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
ван дер Ваарт 55
Алонсо 57
Игуаин 69
3:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 53
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
20 марта 2010, 22:00 МСК
20.03.2010, 22:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
70
0
Алонсо
Хаби Алонсо
57'
57'
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
55'
55'
75
0
Диарра
Лассана Диарра
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
69'
69'
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Алонсо
Маркос Алонсо
0
Гути
Гути
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Рауль
Рауль
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
71
0
Моран
Луис Моран
71
0
Баррал
Давид Баррал
53'
53'
75
Запасные
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Лора
Альберто Лора
0
Кармело
Кармело
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич