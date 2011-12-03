Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ди Мария 35
Роналду 64
Марсело 90
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
3 дек. 2011, 20:00 МСК
3.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
67
0
Трехо
Оскар Трехо
73
0
Баррал
Давид Баррал
79
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90'
90'
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
64'
64'
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
80
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
35'
35'
74
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Шахин
Нури Шахин
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон