Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ди Мария 35
Роналду 64
Марсело 90
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
3 дек. 2011, 20:00 МСК
3.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
67
0
Трехо
Оскар Трехо
73
0
Баррал
Давид Баррал
79
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90'
90'
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
64'
64'
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
80
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
35'
35'
74
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Шахин
Нури Шахин
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон