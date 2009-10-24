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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
24 окт. 2009, 21:00 МСК
24.10.2009, 21:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
75
0
Моран
Луис Моран
81
0
Баррал
Давид Баррал
63
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кармело
Кармело
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
65
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
58
0
Диарра
Махамаду Диарра
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Кака
Кака
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Рауль
Рауль
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Гути
Гути
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Акунья
Карлос Акунья