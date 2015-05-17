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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 65
Иборра 71
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Тьеви 30
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
17 мая 2015, 20:00 МСК
17.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
57
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
58
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
19
Банега
Эвер Банега
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
12
Иборра
Висенте Иборра
65'
71'
65', 71'
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Бету
Бету
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Витоло
Витоло
14
Аспас
Яго Аспас
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
4
Наварро
Химо Наварро
17
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
64
8
Силва
Веллингтон Силва
74
9
Тьеви
Тьеви
30'
30'
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
5
Трухильо
Анхель Трухильо
23
Сориано
Фернандо Сориано
7
Верса
Верса
20
Азиз
Рамон Азиз
10
Хемед
Томер Хемед