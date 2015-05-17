Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 65
Иборра 71
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Тьеви 30
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
17 мая 2015, 20:00 МСК
17.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
57
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
58
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
19
Банега
Эвер Банега
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
12
Иборра
Висенте Иборра
65'
71'
65', 71'
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Бету
Бету
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Витоло
Витоло
14
Аспас
Яго Аспас
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
4
Наварро
Химо Наварро
17
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
64
8
Силва
Веллингтон Силва
74
9
Тьеви
Тьеви
30'
30'
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
5
Трухильо
Анхель Трухильо
23
Сориано
Фернандо Сориано
7
Верса
Верса
20
Азиз
Рамон Азиз
10
Хемед
Томер Хемед