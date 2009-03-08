Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 6
Ренато 63
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 72
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
8 марта 2009, 21:00 МСК
8.03.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Мехия Давила
Мехия Давила
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Перотти
Диего Перотти
75
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Ренато
Ренато
63'
63'
90
0
Навас
Хесус Навас
59
0
Кануте
Фредерик Кануте
6'
6'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Адриано
Адриано
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Акоста
Лаутаро Акоста
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
68
0
Корона
Корона
85
0
Уче
Калу Уче
68
0
Негредо
Альваро Негредо
72'
72'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Чико
Чико
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари