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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 6
Ренато 63
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 72
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
8 марта 2009, 21:00 МСК
8.03.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Мехия Давила
Мехия Давила
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Перотти
Диего Перотти
75
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Ренато
Ренато
63'
63'
90
0
Навас
Хесус Навас
59
0
Кануте
Фредерик Кануте
6'
6'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Адриано
Адриано
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Акоста
Лаутаро Акоста
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
68
0
Корона
Корона
85
0
Уче
Калу Уче
68
0
Негредо
Альваро Негредо
72'
72'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Чико
Чико
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари