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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Видаль 85
1:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Бакка 31
Карришу 51
Гамейро 77
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
9 марта 2014, 19:00 МСК
9.03.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
55
0
Сусо
Сусо
64
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
55
0
Видаль
Алейш Видаль
85'
85'
90
0
Родри
Родри
90
Запасные
0
Мане
Мане
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Зонго
Джонатан Зонго
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Коке
Коке
90
0
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
0
Карришу
Даниэль Карришу
51'
51'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
79
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
81
0
Витоло
Витоло
90
0
Гамейро
Кевин Гамейро
77'
77'
90
0
Бакка
Карлос Бакка
31'
31'
70
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Троховски
Петр Троховски
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Марин
Марко Марин
0
Самперио
Хаиро Самперио