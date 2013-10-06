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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 6
Ракитич 90
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 23
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
6 окт. 2013, 18:00 МСК
6.10.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Рабельо
Брайан Рабельо
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90'
90'
90
0
Марин
Марко Марин
90
0
Иборра
Висенте Иборра
71
0
Самперио
Хаиро Самперио
82
0
Гамейро
Кевин Гамейро
6'
6'
46
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Коке
Коке
0
Троховски
Петр Троховски
0
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
0
Перотти
Диего Перотти
0
Бакка
Карлос Бакка
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Тебар
Маркос Тебар
59
0
Сусо
Сусо
88
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
64
0
Родри
Родри
23'
23'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Торсильери
Марко Торсильери
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Диас
Оскар Диас