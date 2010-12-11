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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 83
1:3
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Варгас 48
Пьятти 81
Пьятти 90
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
11 дек. 2010, 22:00 МСК
11.12.2010, 22:00 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
68
0
Ренато
Ренато
65
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
83'
83'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
78
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Конко
Абдулай Конко
0
Ромарик
Ромарик
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Акоста
Лаутаро Акоста
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
65
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
48'
48'
90
0
Корона
Корона
73
0
Уче
Калу Уче
88
0
Пьятти
Пабло Пьятти
81'
90'
81', 90'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
0
Риго
Бальтасар Риго
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Валери
Диего Валери
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа