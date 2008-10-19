Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
19 окт. 2008, 22:00 МСК
19.10.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы