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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ренато 58
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
1 мая 2011, 18:00 МСК
1.05.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
75
0
Варгас
Фабиан Варгас
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
82
0
Корона
Корона
60
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Хуанито
Хуанито
0
Ортис
Хосе Ортис
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Касерес
Мартин Касерес
57
0
Капель
Диего Капель
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
30
0
Медель
Гари Медель
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Перотти
Диего Перотти
68
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Ренато
Ренато
58'
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Коне
Аруна Коне
0
Родри
Родри