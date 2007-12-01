Матч завершен
Альмерия
Альмерия
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
1 дек. 2007, 22:00 МСК
1.12.2007, 22:00 МСК
суббота
Составы