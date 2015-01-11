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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 58
Коке 63
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
11 янв. 2015, 14:00 МСК
11.01.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
63
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
81
8
Силва
Веллингтон Силва
73
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
21
Мане
Мане
28
Марин
Антонио Марин
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
18
Дангба
Тирасил Дангба
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
46
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
12
Иборра
Висенте Иборра
58'
58'
90
20
Витоло
Витоло
82
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
75
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
23
Коке
Коке
63'
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
17
Суарес
Денис Суарес
14
Аспас
Яго Аспас
7
Гамейро
Кевин Гамейро
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу