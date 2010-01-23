Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 10
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
23 янв. 2010, 20:00 МСК
23.01.2010, 20:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
76
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
10'
10'
83
0
Перотти
Диего Перотти
64
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Валиенте
Марк Валиенте
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Коне
Аруна Коне
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
75
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мичел
Мичел
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Родригес
Давид Родригес