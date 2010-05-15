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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 44
Ортис 79
2:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 16
Чико 53
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
15 мая 2010, 22:55 МСК
15.05.2010, 22:55 МСК
суббота
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
79'
79'
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
53'
53'
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Корона
Корона
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
44'
44'
75
0
Борцани
Леонардо Борцани
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
75
0
Родригес
Давид Родригес
90
0
Крусат
Альберт Крусат
74
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Гильерме
Гильерме
0
Ортис
Хосе Ортис
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Куильо
Алекс Куильо
Севилья
мин
-
Чико
Чико
90
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
82
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Капель
Диего Капель
71
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
16'
16'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Ромарик
Ромарик
0
Лоло
Лоло
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Перотти
Диего Перотти