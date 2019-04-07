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Ротор VS Балтика
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Ротор - Балтика: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 48
1:0
Ротор - Балтика: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
7 апр. 2019, 13:00 МСК
7.04.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Составы
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
48'
48'
90
-
Якуба
Денис Якуба
90
Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
События
Матч окончен 1:0
68'
Желтая карточка
Максим Тишкин
ГОЛ! 1:0
Мухаммад Султонов
48'
Желтая карточка
Денис Якуба
12'
Прошлые матчи
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Балтика
2 : 1
Ротор
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Балтика
2
Ротор
1
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:00
Ротор
1 : 0
Балтика
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:00
Ротор
1
Балтика
0
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Ротор
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
Балтика
1
Ротор
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:00
Балтика
1 : 0
Ротор
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:00
Балтика
1
Ротор
0
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0
Балтика
1
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1
Балтика
2
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0
Ротор
2
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3
Балтика
0
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0
Ротор
1
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1
Балтика
0
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3
Ротор
2
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Ротор
1 : 1
Балтика
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Ротор
1
Балтика
1
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Балтика
2 : 2
Ротор
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Балтика
2
Ротор
2
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Балтика
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
2
Балтика
1
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Балтика
0
Ротор
1
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Ротор
1 : 0
Балтика
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Ротор
1
Балтика
0
01.07.1996
01 июля 1996
пн
23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
01.07.1996
01 июля 1996
пн
23:00
Балтика
0
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32