Ротор - Балтика: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 48
1:0

Ротор - Балтика: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2019, 13:00 МСК
7.04.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
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Составы

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
48'
48'
90
-
Якуба
Денис Якуба
90
Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
90

События

Матч окончен 1:0
68'
Желтая карточка
Максим Тишкин
ГОЛ! 1:0
Мухаммад Султонов
48'
Желтая карточка
Денис Якуба
12'

Прошлые матчи

21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Ротор
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Балтика
2
Ротор
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:00
Ротор
1 : 0
Балтика
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:00
Ротор
1
Балтика
0
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Ротор
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Балтика
1
Ротор
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:00
Балтика
1 : 0
Ротор
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:00
Балтика
1
Ротор
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0
Балтика
1
31.03.2014 31 марта 2014 пн 13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014 31 марта 2014 пн 13:30
Ротор
1
Балтика
2
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0
Ротор
2
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
Ротор
3
Балтика
0
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Балтика
0
Ротор
1
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1
Балтика
0
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
Балтика
3
Ротор
2
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Балтика
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Ротор
1
Балтика
1
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Балтика
2 : 2
Ротор
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Балтика
2
Ротор
2
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Балтика
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
2
Балтика
1
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Балтика
0
Ротор
1
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Балтика
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Ротор
1
Балтика
0
01.07.1996 01 июля 1996 пн 23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
01.07.1996 01 июля 1996 пн 23:00
Балтика
0
Ротор
1

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