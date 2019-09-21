Матч завершен
Балтика
Калининград
Казаев 88
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Муллин 51
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
21 сент. 2019, 18:00 МСК
21.09.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Казаев
Ян Казаев
88'
88'
90
Ротор
мин
-
Муллин
Камиль Муллин
51'
51'
90