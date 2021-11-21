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Балтика VS Ротор
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Балтика - Ротор: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Балтика
Калининград
-:-
Балтика - Ротор: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 24 тур
ФНЛ,
24 тур
Россия
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Балтика
мин
1
Латышонок
Евгений Латышонок
89
Лазарев
Владислав Лазарев
9
Макарчук
Артем Макарчук
9
Макарчук
Артем Макарчук
20
Юрганов
Игорь Юрганов
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
8
Дудиев
Аслан Дудиев
8
Дудиев
Аслан Дудиев
70
Гелоян
Ишхан Гелоян
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
67
Бориско
Максим Бориско
-
3
Плопа
Максим Плопа
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
5
Валенсия
Хуан Мануэль Валенсия
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
33
Аллеф
Аллеф
-
33
Аллеф
Аллеф
-
Главный тренер
Евгений Калешин
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко
Прошлые матчи
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Балтика
2 : 1
Ротор
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Балтика
2
Ротор
1
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:00
Ротор
1 : 0
Балтика
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:00
Ротор
1
Балтика
0
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Ротор
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
Балтика
1
Ротор
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:00
Балтика
1 : 0
Ротор
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:00
Балтика
1
Ротор
0
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0
Балтика
1
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1
Балтика
2
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0
Ротор
2
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3
Балтика
0
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0
Ротор
1
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1
Балтика
0
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3
Ротор
2
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Ротор
1 : 1
Балтика
25.09.1998
25 сент. 1998
пт
23:00
Ротор
1
Балтика
1
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Балтика
2 : 2
Ротор
10.06.1998
10 июня 1998
ср
23:00
Балтика
2
Ротор
2
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Балтика
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
2
Балтика
1
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Балтика
0
Ротор
1
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Ротор
1 : 0
Балтика
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Ротор
1
Балтика
0
01.07.1996
01 июля 1996
пн
23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
01.07.1996
01 июля 1996
пн
23:00
Балтика
0
Ротор
1
Новости
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть
#ФНЛ
15 мая, 15:15
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
#РПЛ
17 марта, 20:50
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ
28 мая, 12:12
«Ротор» вылетел из РПЛ
16 мая, 17:55
«Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, которое дает право сыграть в стыковых матчах. У клуба нет лицензии РПЛ
15 мая, 14:57
РФС отказал в лицензии «Оренбургу» и «Алании», но выдал ее «Крыльям», «Балтике» и «Торпедо»
12 мая, 13:46
«Сочи» выиграл у «Ротора». Юсупов забил победный гол на последней минуте
07 мая, 22:00
«Ротор» прервал 7-матчевую сухую серию и победил в РПЛ впервые с конца февраля
01 мая, 15:54
«Ротор» проиграл «Зениту» – 0:6. Это его шестое поражение подряд без забитых мячей
24 апреля, 18:25
ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в таблице
12 апреля, 20:52