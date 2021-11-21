Балтика - Ротор: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Балтика
Калининград
-:-

Балтика - Ротор: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Балтика
мин
1
Латышонок
Евгений Латышонок
89
Лазарев
Владислав Лазарев
9
Макарчук
Артем Макарчук
9
Макарчук
Артем Макарчук
20
Юрганов
Игорь Юрганов
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
8
Дудиев
Аслан Дудиев
8
Дудиев
Аслан Дудиев
70
Гелоян
Ишхан Гелоян
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
67
Бориско
Максим Бориско
-
3
Плопа
Максим Плопа
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
5
Валенсия
Хуан Мануэль Валенсия
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
33
Аллеф
Аллеф
-
33
Аллеф
Аллеф
-
Главный тренер
Евгений Калешин
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко

Прошлые матчи

21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Ротор
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Балтика
2
Ротор
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:00
Ротор
1 : 0
Балтика
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:00
Ротор
1
Балтика
0
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Ротор
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Балтика
1
Ротор
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:00
Балтика
1 : 0
Ротор
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:00
Балтика
1
Ротор
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0
Балтика
1
31.03.2014 31 марта 2014 пн 13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014 31 марта 2014 пн 13:30
Ротор
1
Балтика
2
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0
Ротор
2
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
Ротор
3
Балтика
0
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Балтика
0
Ротор
1
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1
Балтика
0
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
Балтика
3
Ротор
2
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Балтика
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Ротор
1
Балтика
1
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Балтика
2 : 2
Ротор
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Балтика
2
Ротор
2
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Балтика
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
2
Балтика
1
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Балтика
0
Ротор
1
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Балтика
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Ротор
1
Балтика
0
01.07.1996 01 июля 1996 пн 23:00
Балтика
0 : 1
Ротор
01.07.1996 01 июля 1996 пн 23:00
Балтика
0
Ротор
1

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