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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
1:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Филиппи 90
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
22 янв. 2016, 22:30 МСК
22.01.2016, 22:30 МСК
пятница
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
-
Филиппи
Родерик Филиппи
90'
90'
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
22
Арман
Сильвен Арман
90
3
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
29
Данзе
Ромен Данзе
90
14
Дианье
Фаллу Дианье
90
6
Фернандес
Желсон Фернандес
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
11
Кинтеро
Хуан Кинтеро
71
7
Нтеп
Поль-Жорж Нтеп
62
13
Сио
Джованни Сио
90
23
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
2
Зеффан
Мехди Зеффан
52
Наньон
Йорис Наньон
20
Силла
Якуба Силла
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
17
Бога
Жереми Бога
10
Гросицки
Камил Гросицки
Газелек
мин
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
82
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
29
Коефф
Александр Коефф
68
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
19
Зуа
Жак Зуа
75
Запасные
30
Года
Жюль Года
3
Силла
Иссиага Силла
4
Филиппи
Родерик Филиппи
18
Юга
Амос Юга
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб