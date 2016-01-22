Матч завершен
Ренн
Ренн
1:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Филиппи 90
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
22 янв. 2016, 22:30 МСК
22.01.2016, 22:30 МСК
пятница
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
-
Филиппи
Родерик Филиппи
90'
90'
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
22
Арман
Сильвен Арман
90
3
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
29
Данзе
Ромен Данзе
90
14
Дианье
Фаллу Дианье
90
6
Фернандес
Желсон Фернандес
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
11
Кинтеро
Хуан Кинтеро
71
7
Нтеп
Поль-Жорж Нтеп
62
13
Сио
Джованни Сио
90
23
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
2
Зеффан
Мехди Зеффан
52
Наньон
Йорис Наньон
20
Силла
Якуба Силла
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
17
Бога
Жереми Бога
10
Гросицки
Камил Гросицки
Газелек
мин
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
82
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
29
Коефф
Александр Коефф
68
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
19
Зуа
Жак Зуа
75
Запасные
30
Года
Жюль Года
3
Силла
Иссиага Силла
4
Филиппи
Родерик Филиппи
18
Юга
Амос Юга
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб