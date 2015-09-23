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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 45
1:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Сио 89
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
7 тур
Франция
23 сент. 2015, 20:00 МСК
23.09.2015, 20:00 МСК
среда
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
45'
45'
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
22
Диа
Иссиар Диа
62
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
71
19
Зуа
Жак Зуа
80
Запасные
4
Филиппи
Родерик Филиппи
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Ренн
мин
33
Диалло
Абдулайе Диалло
90
3
М'Бенге
Шейх М'Бенге
68
29
Данзе
Ромен Данзе
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
14
Дианье
Фаллу Дианье
90
4
Мешер
Мешер
90
6
Фернандес
Желсон Фернандес
23
21
Андре
Бенжамин Андре
90
20
Силла
Якуба Силла
90
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Энрике
Педро Энрике
62
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
22
Арман
Сильвен Арман
2
Зеффан
Мехди Зеффан
12
Морейра
Стивен Морейра
32
Бога
Жереми Бога
10
Гросицки
Камил Гросицки
13
Сио
Джованни Сио
89'