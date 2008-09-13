Матч завершен
Ренн
Ренн
1:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
13 сент. 2008, 20:00 МСК
13.09.2008, 20:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы