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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Алассан 90
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
7 февр. 2009, 21:00 МСК
7.02.2009, 21:00 МСК
суббота
Эрик Пула
Эрик Пула
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
78
0
Самбу
Массамба Самбу
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Норо
Стефан Норо
85
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90'
90'
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Нестор
Лоик Нестор
0
Ба
Абассе Ба
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Боли
Янник Боли
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Ханссон
Петтер Ханссон
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Томер
Оливье Томер
66
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
80
0
Пажис
Микаэль Пажис
90
0
Гьян
Асамоа Гьян
27
0
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
0
Люзи
Патрис Люзи
0
Обе
Люсьен Обе
0
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
0
Данзе
Ромен Данзе
0
Шейру
Бруно Шейру
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
0
Сов
Мусса Сов