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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Теттей 23
Браими 37
Браими 56
М'Вила 90
4:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
15 янв. 2011, 23:00 МСК
15.01.2011, 23:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Лерой
Жером Лерой
76
0
Теттей
Александер Теттей
23'
23'
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90'
90'
90
0
Браими
Ясин Браими
37'
56'
37', 56'
90
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
75
0
Букари
Абдулразак Букари
89
Запасные
0
Каррассо
Йоханн Каррассо
0
Бойе
Джон Бойе
0
Супрайен
Самуэль Супрайен
0
Манджек
Жорж Манджек
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
0
Камара
Абдул Камара
0
Жульенн
Франк Жульенн
Арль-Авиньон
мин
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
81
0
Мерием
Камиль Мерием
74
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
81
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Павон
Франсиско Павон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Диавара
Каба Диавара
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан