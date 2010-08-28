Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Монтаньо 28
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
28 авг. 2010, 20:00 МСК
28.08.2010, 20:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
62
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
49
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
0
Соро
Бакари Соро
0
Эрбате
Эламине Эрбате
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
0
Псауме
Бенжамин Псауме
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Фанни
Род Фанни
37
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
Лерой
Жером Лерой
64
0
Дальма
Стефан Дальма
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Браими
Ясин Браими
90
0
Гьян
Асамоа Гьян
73
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
28'
28'
90
Запасные
0
Каррассо
Йоханн Каррассо
0
Супрайен
Самуэль Супрайен
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
0
Манджек
Жорж Манджек
0
Теттей
Александер Теттей
0
Бангура
Исмаэль Бангура
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко