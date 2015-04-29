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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Родригес 43
Арбелоа 83
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
дос Сантос 49
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
29 апр. 2015, 21:00 МСК
29.04.2015, 21:00 МСК
среда
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
92
-
дос Сантос
Мауро дос Сантос
49'
49'
92
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
92
3
Пепе
Пепе
92
2
Варан
Рафаэль Варан
84
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
83'
83'
92
7
Роналду
Криштиану Роналду
92
8
Кроос
Тони Кроос
92
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
64
10
Родригес
Хамес Родригес
43'
43'
63
20
Хесе
Хесе
92
14
Чичарито
Чичарито
92
Запасные
1
Касильяс
Икер Касильяс
12
Марсело
Марсело
18
Начо
Начо
23
Иско
Иско
41
Эдегор
Мартин Эдегор
16
Силва
Лукас Силва
43
Майорал
Борха Майорал
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
92
21
Мане
Мане
92
5
Трухильо
Анхель Трухильо
92
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
92
4
Наварро
Химо Наварро
92
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
92
7
Верса
Верса
67
22
Томас
Томас
61
15
Корона
Корона
92
17
Мендес
Эдгар Мендес
58
10
Хемед
Томер Хемед
92
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
28
Марин
Антонио Марин
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
27
Санчес
Иван Санчес
19
Зонго
Джонатан Зонго