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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ульоа 60
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Гранеро 77
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
16 янв. 2011, 21:00 МСК
16.01.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
75
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
64
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
60'
60'
89
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
64
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
64
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Кака
Кака
54
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
77'
0
Леон
Педро Леон
0
Бензема
Карим Бензема