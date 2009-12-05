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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 31
Игуаин 74
Бензема 83
Роналду 86
4:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 61
Уче 63
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
5 дек. 2009, 22:00 МСК
5.12.2009, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
31'
31'
90
0
Марсело
Марсело
84
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
62
0
Алонсо
Хаби Алонсо
89
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
74'
74'
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
86'
86'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Рауль
Рауль
0
Бензема
Карим Бензема
83'
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
81
0
Сориано
Фернандо Сориано
61'
61'
70
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Уче
Калу Уче
63'
63'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Пьятти
Пабло Пьятти