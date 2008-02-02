Матч завершен
Альмерия
Альмерия
2:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2008, 22:00 МСК
2.02.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы