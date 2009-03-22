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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Марсело 23
Хунтелаар 53
Хунтелаар 67
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
88
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
80
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Марсело
Марсело
23'
23'
90
0
Диарра
Лассана Диарра
68
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
53'
67'
53', 67'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
62
0
Ириней
Ириней
88
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
68
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Солари
Эстебан Солари