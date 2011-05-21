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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 4
Адебайор 31
Бензема 48
Адебайор 52
Бензема 63
Адебайор 73
Роналду 77
Хоселу 87
8:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 33
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
21 мая 2011, 21:00 МСК
21.05.2011, 21:00 МСК
суббота
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Дудек
Ежи Дудек
78
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
4'
77'
4', 77'
90
0
Кака
Кака
61
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Бензема
Карим Бензема
48'
63'
48', 63'
85
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
31'
52'
73'
31', 52', 73'
90
Запасные
0
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Леон
Педро Леон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Манди
Манди
0
Хоселу
Хоселу
87'
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
61
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
82
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Уче
Калу Уче
33'
33'
82
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Хуанито
Хуанито
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом