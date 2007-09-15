Матч завершен
Реал
Мадрид
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
15 сент. 2007, 21:00 МСК
15.09.2007, 21:00 МСК
суббота
Составы