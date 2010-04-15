Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 15
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 27
ван дер Ваарт 69
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
15 апр. 2010, 21:00 МСК
15.04.2010, 21:00 МСК
четверг
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Мичел
Мичел
74
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
15'
15'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
85
0
Варгас
Фабиан Варгас
56
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Гильерме
Гильерме
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Гути
Гути
77
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
69'
69'
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
87
0
Роналду
Криштиану Роналду
27'
27'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Матеос
Давид Матеос
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Бензема
Карим Бензема