Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 15
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 27
ван дер Ваарт 69
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
15 апр. 2010, 21:00 МСК
15.04.2010, 21:00 МСК
четверг
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Мичел
Мичел
74
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
15'
15'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
85
0
Варгас
Фабиан Варгас
56
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Гильерме
Гильерме
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Гути
Гути
77
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
69'
69'
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
87
0
Роналду
Криштиану Роналду
27'
27'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Матеос
Давид Матеос
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Бензема
Карим Бензема