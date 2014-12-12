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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Верса 39
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 34
Бэйл 42
Роналду 81
Роналду 88
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
12 дек. 2014, 22:45 МСК
12.12.2014, 22:45 МСК
пятница
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
2
Мичел
Мичел
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
82
4
Наварро
Химо Наварро
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
59
7
Верса
Верса
39'
39'
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
66
22
Томас
Томас
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
15
Корона
Корона
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
9
Тьеви
Тьеви
19
Зонго
Джонатан Зонго
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
3
Пепе
Пепе
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
81'
88'
81', 88'
90
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
23
Иско
Иско
34'
34'
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
42'
42'
90
9
Бензема
Карим Бензема
85
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
18
Начо
Начо
26
Медран
Альваро Медран
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе