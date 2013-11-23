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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:5
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 3
Бензема 61
Бэйл 72
Иско 75
Мората 81
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
23 нояб. 2013, 22:00 МСК
23.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
66
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
59
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
73
0
Родри
Родри
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Рафита
Рафита
0
Диас
Оскар Диас
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
3'
3'
54
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
74
0
Иско
Иско
75'
75'
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
72'
72'
90
0
Бензема
Карим Бензема
61'
61'
62
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Начо
Начо
0
Модрич
Лука Модрич
0
Родригес
Хосе Родригес
0
Каземиро
Каземиро
0
Мората
Альваро Мората
81'
0
Хесе
Хесе