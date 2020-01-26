Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 46
Барренечеа 58
Порту 81
3:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
26 янв. 2020, 20:30 МСК
26.01.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
12
Муньос
Айэн Муньос
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
7
Порту
Порту
81'
81'
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
77
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
57
19
Исак
Александер Исак
46'
46'
80
Запасные
30
Субиаурре
Андони Субиаурре
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
58'
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
59
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
71
22
Будимир
Анте Будимир
83
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Састре
Жоан Састре
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
7
Посо
Алехандро Посо