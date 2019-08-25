Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эдегор 83
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
25 авг. 2019, 18:00 МСК
25.08.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
Запасные
13
Парера
Микель Парера
20
Седлар
Александар Седлар
5
Кампос
Хиско Кампос
6
Педраса
Марк Педраса
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
17
Трайковски
Александар Трайковски
10
Алегрия
Алекс Алегрия
Реал Сосьедад
мин
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
11
Янузай
Аднан Янузай
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
83'
83'
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
12
Муньос
Айэн Муньос
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
1
Ремиро
Алекс Ремиро
3
Льоренте
Диего Льоренте
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
7
Порту
Порту
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак