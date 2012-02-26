Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 79
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
26 февр. 2012, 20:00 МСК
26.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
69
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
80
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
79'
79'
83
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
82
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Креспи
Марти Креспи
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
71
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хемед
Томер Хемед
58
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Чико
Чико
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Пина
Томас Пина
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хименес
Альваро Хименес