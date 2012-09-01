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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жеромел 75
1:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2012, 22:59 МСК
1.09.2012, 22:59 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
88
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
79
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
64
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Жеромел
Педру Жеромел
75'
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Фернандес
Марк Фернандес
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
86
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Вела
Карлос Вела
70
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Рос
Хави Рос
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран