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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 20
Кастро 50
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 15
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
25 сент. 2011, 13:00 МСК
25.09.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
43
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Чико
Чико
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
50'
50'
65
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
80
0
Касадесус
Виктор Касадесус
20'
20'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Техера
Серхио Техера
0
Иенага
Акихиро Иенага
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Хемед
Томер Хемед
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
83
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Марига
Макдональд Марига
72
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
58
0
Агиррече
Иманол Агиррече
15'
15'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран