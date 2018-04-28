Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Филлипс 29
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
28 апр. 2018, 17:00 МСК
28.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
21
Хоселу
Хоселу
13
Слимани
Ислам Слимани
7
Мерфи
Джош Мерфи
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
29'
29'
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
15
Старридж
Даниэль Старридж