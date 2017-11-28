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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Робсон-Кану 45
Филд 56
2:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кларк 59
Эванс 83
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2017, 23:00 МСК
28.11.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
83'
83'
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
45'
45'
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
28
Филд
Сэм Филд
56'
56'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
19
Родригес
Джей Родригес
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
59'
59'
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович
9
Гэйл
Дуайт Гэйл