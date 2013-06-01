Матч завершен
Леванте
Валенсия
Риос 51
1:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 67
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
77
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Вальдо
Вальдо
83
0
Риос
Педро Риос
51'
51'
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
21
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Симао
Жуниор Симао
0
Мичел
Мичел
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
54
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
67'
67'
70
0
Пабон
Дорлан Пабон
84
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Чика
Хавьер Чика
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл